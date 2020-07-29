Замена Кучмы на переговорах в ТКГ: Кравчука пригласили на встречу к Зеленскому

В Офисе президента отметили, что конкретное предложение Зеленский сделает кандидату, "который лучше всех будет отвечать всем требованиям".

Президент Владимир Зеленский проводит ряд консультаций по кандидатуре нового главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом сообщается на Telegram-канале Офиса президента.

"Президент Украины проводит ряд консультаций. Как всегда, он очень тщательно подходит к выбору кандидатуры на должность руководителя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. Глава государства уже заявил, что от этого зависит суверенитет нашей страны. Поэтому президент интересуется мнением разных экспертов, сравнивает позиции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что конкретное предложение Зеленский сделает кандидату, который лучше всех будет отвечать всем требованиям.

"Сейчас роль главы украинской делегации в ТКГ чрезвычайно важна, ведь мы начинаем новый организационный этап, который предусматривает обеспечение устойчивого перемирия и попытки переформатировать и усилить наши переговорные позиции в пределах Минского формата", - отметили в ОП.

Как рассказал Леонид Кравчук в эфире телеканала "НАШ", 30 июля он придет в Офис президента.

Вероятно, разговор будет касаться назначения Кравчука на должность главы украинской делегации на минских переговорах в трехсторонней контактной группе.

"Я думаю, что это будет завтра потому, что у меня есть информация о том, что меня на 11:30 приглашают в Офис президента. И это будет разговор вокруг этого вопроса", - рассказал Кравчук.

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По его словам, Кучма ушел из минского процесса из-за того, что устал.

Про еще одного кандидата на должность председателя ТКГ от Украины вице-премьер-министра Алексея Резникова, Кравчук сказал коротко: "Он знает проблему. И я приму так как надо, если будет указ о назначении Резникова".

Как сообщал УНИАН, 28 июля стало известно, что экс-президент Леонид Кучма решил прекратить участие в работе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Нынешний глава государства Владимир Зеленский отметил, что он с уважением относится к решению Кучмы и поблагодарил его за работу во главе украинской делегации в ТКГ.

29 июля президент сообщил, что на должность нового главы делегации Украины в ТКГ рассматриваются кандидатуры действующего первого заместителя председателя украинской делегации, вице-премьер-министра Украины Алексея Резникова, первого президента Украины Леонида Кравчука и еще нескольких человек.

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