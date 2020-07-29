Зеленский рассказал, кто может заменить Кучму в минской ТКГ: среди кандидатур - Кравчук

Накануне стало известно, что Кучма покинул ТКГ, в которой возглавлял украинскую делегацию.

Первый президент Украины Леонид Кравчук может заменить Леонида Кучму в переговорной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами в среду, 29 июля.

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Накануне стало известно, что Кучма вышел из ТКГ по Донбассу, в которой он возглавлял украинскую делегацию.

По словам Зеленского, сейчас на эту позицию рассматриваются несколько кандидатур, среди которых, помимо Кравчука - вице-премьер по реинтеграции Алексей Резников.

Как сообщал УНИАН, причиной решения Кучмы покинуть ТКГ стал преклонный возраст.

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