Зеленский рассказал, кто может заменить Кучму в минской ТКГ: среди кандидатур - Кравчук
11:42, 29 июля 2020Политика
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Накануне стало известно, что Кучма покинул ТКГ, в которой возглавлял украинскую делегацию.
Кравчук может войти в состав ТКГ / фото УНИАН
Первый президент Украины Леонид Кравчук может заменить Леонида Кучму в переговорной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами в среду, 29 июля.
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Накануне стало известно, что Кучма вышел из ТКГ по Донбассу, в которой он возглавлял украинскую делегацию.
По словам Зеленского, сейчас на эту позицию рассматриваются несколько кандидатур, среди которых, помимо Кравчука - вице-премьер по реинтеграции Алексей Резников.
Как сообщал УНИАН, причиной решения Кучмы покинуть ТКГ стал преклонный возраст.
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