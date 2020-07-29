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Зеленский рассказал, кто может заменить Кучму в минской ТКГ: среди кандидатур - Кравчук

11:42, 29 июля 2020
Политика
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Кравчук может войти в состав ТКГ / фото УНИАН

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами в среду, 29 июля.

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Накануне стало известно, что Кучма вышел из ТКГ по Донбассу, в которой он возглавлял украинскую делегацию.

По словам Зеленского, сейчас на эту позицию рассматриваются несколько кандидатур, среди которых, помимо Кравчука - вице-премьер по реинтеграции Алексей Резников.

Как сообщал УНИАН, причиной решения Кучмы покинуть ТКГ стал преклонный возраст.

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