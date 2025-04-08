Конгрессвумен украинского происхождения, которая "переобулась" весной прошлого года, считает, что Украина должна отдать Путину оккупированные территории.

В Министерстве иностранных дел (МИД) отреагировали на скандальное заявление американской конгрессвумен украинского происхождения Виктории Спартц, в котором она предложила украинцам смириться с потерей территорий, которые оккупировали россияне. Напомним, накануне Спартц заявляла, что "не понимает", как украинцы "могут требовать сохранения всех территорий" и, что президент Владимир Зеленский должен отдать украинские земли России. На это спикер МИД Георгий Тихий отреагировал так: "В отличие от Виктории, все наши земли всегда были и останутся украинскими".

Другие заявления Спартц об Украине

Спартц, которая родилась в Черниговской области, поддержала решение президента Дональда Трампа вести переговоры с российским диктатором Путиным. Также конгрессвумен критиковала Зеленского после скандала с Трампом и Джей Ди Вэнсом в Белом доме.

Видео дня

Примечательно, что в начале широкомасштабного вторжения РФ Спартц активно поддерживала Украину, называя действия россиян геноцидом украинского народа. Она была даже одной из первых среди чиновников США, которые вслух начали говорить о военных преступлениях.

Но весной 2024 года она "переобулась" и проголосовала против помощи Украине на $61 млрд.

Вас также могут заинтересовать новости: