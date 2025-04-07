Она также выступает против президентства Зеленского.

Конгрессвумен США украинского происхождения Виктория Спартц заявила, что президент Владимир Зеленский должен отдать украинские территории России/

В интервью The Telegraph Спартц, которая родилась в Черниговской области, призвала украинцев согласиться с потерей своих территорий, а также во время выборов заменить Зеленского другим президентом. В противном случае, добавила она, люди "потеряют остальную часть страны":

"Я просто не понимаю, как они могут быть позиционированы, чтобы требовать сохранить землю. Если бы они выигрывали войну, это было бы совсем другое дело".

Спартц поддержала решение президента Дональда Трампа вести переговоры с кремлевским правителем Пуиным, отметив, что легких решений не бывает. "Как я сказала два года назад, лучше всего выигрывать войны так быстро, как только можете. Затягивание обычно не очень хорошо заканчивается для демократии", - добавила она.

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Также конгрессвумен критиковала Зеленского после скандала с Трампом и Джей Ди Вэнсом в Белом доме. По ее словам, он сделал украинскому народу "медвежью услугу" и "оскорбил американского президента".

Заявления Спартц о войне

Конгрессвумен с начала полномасштабного вторжения России в Украину высказывала разные позиции относительно войны и украинского руководства.

В первые месяцы Спартц активно поддерживала Украину, называя действия России геноцидом украинского народа. Она была одной из первых среди американских чиновников, кто назвал эти действия военными преступлениями.

Но весной прошлого года Спартц проголосовала против пакета помощи Украине на сумму 61 миллиард долларов, аргументируя это необходимостью лучшего надзора за использованием средств и приоритетностью вопросов безопасности границ США.

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