Конгрессвумен известна своей критикой в адрес Украины.

Представитель Республиканской партии Виктория Спартц от штата Индиана объявила, что хочет покинуть Конгресс США. Издание CNN сообщает, что противница выделения Украине военной помощи не будет баллотироваться ни на одну должность в 2024 году.

То есть Спартц отказывается от участия в борьбе за место, которое занимает сенатор-республиканец Майк Браун. Он баллотируется на пост губернатора.

"Я выиграла много тяжелых боев для людей и буду упорно работать, чтобы выиграть еще несколько же в течение следующих двух лет. Однако быть мамой, которая работает, тяжело, и мне нужно больше времени проводить с двумя моими старшеклассницами, поэтому я не буду баллотироваться ни на одну должность в 2024 году", — заявила Виктория.

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Решение Спарц расчищает путь для депутата Джима Бэнкса в конкурентной борьбе на праймериз республиканцев в Сенат в Индиане.

Чем известна Виктория Спартц

Когда Спартц был избран в Палату представителей в 2020 году, она стала первым членом Конгресса - уроженцем Украины.

23 декабря 2022-го года Спартц проголосовала против законопроекта о расходах, которым предусматривалась помощь Украине. Но документ все же приняли.

В октябре 2022-го года Виктория Спартц в Конгрессе проголосовала против выделения дополнительных $12,3 млрд для Украины. Своего решения конгрессвумен украинского происхождения не объяснила.

Также она заявляла, что США якобы сомневаются, что американская помощь доходит до ВСУ. В Белом доме тогда ответили: после пересечения границы оружие - собственность Украины.

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