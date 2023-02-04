Представитель Республиканской партии Виктория Спартц от штата Индиана объявила, что хочет покинуть Конгресс США. Издание CNN сообщает, что противница выделения Украине военной помощи не будет баллотироваться ни на одну должность в 2024 году.
То есть Спартц отказывается от участия в борьбе за место, которое занимает сенатор-республиканец Майк Браун. Он баллотируется на пост губернатора.
"Я выиграла много тяжелых боев для людей и буду упорно работать, чтобы выиграть еще несколько же в течение следующих двух лет. Однако быть мамой, которая работает, тяжело, и мне нужно больше времени проводить с двумя моими старшеклассницами, поэтому я не буду баллотироваться ни на одну должность в 2024 году", — заявила Виктория.
Решение Спарц расчищает путь для депутата Джима Бэнкса в конкурентной борьбе на праймериз республиканцев в Сенат в Индиане.
Чем известна Виктория Спартц
Когда Спартц был избран в Палату представителей в 2020 году, она стала первым членом Конгресса - уроженцем Украины.
23 декабря 2022-го года Спартц проголосовала против законопроекта о расходах, которым предусматривалась помощь Украине. Но документ все же приняли.
В октябре 2022-го года Виктория Спартц в Конгрессе проголосовала против выделения дополнительных $12,3 млрд для Украины. Своего решения конгрессвумен украинского происхождения не объяснила.
Также она заявляла, что США якобы сомневаются, что американская помощь доходит до ВСУ. В Белом доме тогда ответили: после пересечения границы оружие - собственность Украины.