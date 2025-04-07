Темпы наступления России в Украине за последних 5 месяцев неуклонно сокращались, - ISW

Аналитики подсчитали, сколько украинской территории за это время захватили оккупанты.

Темп наступления российских оккупантов в Украине с ноября 2024 года постоянно сокращается, и в марте они захватили втрое меньше территории, чем в ноябре.

Об этом говорится в свежем отчете Института по изучению войны (ISW). Так, по подсчетам аналитиков ISW на основе геолоцированных съемок, в ноябре 2024 года оккупанты захватили примерно 627 кв км украинской земли, в декабре - 569 кв км, в январе - 427 кв км, в феврале - 354 кв км, в марте - 203 кв км. 203 кв км - это квадрат со сторонами примерно 14 км, указали аналитики для лучшего представления картины.

Примечательно, что данные ISW отличаются от тех, которые привели в разведке Великобритании 5 апреля. По подсчетам британцев, в марте россияне захватили 143 кв км, в феврале - 195 кв км, в январе - 326 кв км, в декабре - 393 ка км и в ноябре - 730 кв км.

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"Министерство обороны Великобритании, вероятно, использует другую методологию для оценки российского продвижения в Украине, но отчет Минобороны Великобритании согласуется с данными ISW, которые показывают сокращение ежемесячного российского продвижения в период с ноября 2024 по март 2025 года", - констатировали аналитики.

В целом, по данным украинского проекта DeepState, РФ с февраля 2022 года оккупировала 68,5 тыс. кв км, или 11,35% украинских земель, а вместе с ранее захваченными Крымом и частями Донецкой и Луганской областей контролирует 18,6% территории страны.

По данным ISW, замедление темпов оккупации объясняется успешными операциями ВСУ на нескольких направлениях.

Война в Украине: новости

Оккупанты продвигаются в районе Лимана. Ситуация на отрезке Новое-Катериновка-Невское обостряется, поскольку армия РФ имеет там преимущество. По данным DeepState, захватчики проводят штурмы в направлении Новомихайловки и осуществляют постоянное давление на Катериновку.

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