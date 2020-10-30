Сегодня на брифинге Тупицкий сказал, что хочет пообщаться с Зеленским.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что у Зеленского был разговор с главой КСУ Александром Тупицким после решения суда об отмене ряда антикоррупционных норм.

Об этом она сообщила в комментарии РБК-Украина.

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"Президент уже разговаривал с главой Конституционного суда после принятия одиозного решения КС, которое несет угрозу национальной безопасности. Все важные вопросы были обсуждены и решения, инициированные президентом и поддержанные СНБО и Кабинетом министров, принимались с учетом переговоров с судьей Тупицким", - сказала Мендель.

В то же время на брифинге в пятницу, 30 октября, Тупицкий ответил, что хочет пообщаться с главой государства.

"Я хочу обратиться к президенту, что КСУ хочет пообщаться с президентом. Мы приглашаем его в любом формате: с журналистами, потом без журналистов. Нужно убрать этот искусственный конфликт, он никому не нужен", - сказал Тупицкий.

В беседе с журналистами судья также заявил, что в законопроекте Зеленского, который предусматривает перезапуск КСУ, есть «признаки конституционного переворота».

Кроме того, рассказал о приобретенной и не задекларированной в оккупированном Крыму земле, а также признался, что КСУ в ближайшее время может признать Антикоррупционный суд неконституционным.

Против судей Конституционного суда уже открыто уголовное производство по статье о захвате власти. Сам Тупицкий намекнул, что на допрос в ГБР не придет.

Тем временем под зданием суда в Киеве собрались сотни протестующих. Они хотели "отправить судей в российский Ростов".

Что известно о скандальном решении КСУ

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке электронных деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

Конституционный суд своим решением лишил НАПК доступа к госреестрам, необходимым для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

28 октября из-за этого решения НАПК закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные в злоупотреблениях чиновники уйдут от ответственности.

Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда.

В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (не создающим правовых последствий) как принятое судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов".

Зеленский предлагает прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.

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Автор: Яна Ставская