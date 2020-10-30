Тупицкий заверил, что его «единственная вина», что он не обратился в НАПК, чтобы этот орган разъяснил ему, как этот вопрос решить.

Председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий прокомментировал сюжет программы «Схемы», в котором говорилось, что он в 2018 году стал владельцем земельного участка в поселке Кореиз оккупированного Крыма, оформив договор купли-продажи по российскому законодательству, и не указал это в е-декларации.

Читайте такжеЗахват власти: против судей КС открыли уголовное производствоКак передает корреспондент УНИАН, об этом он рассказал на брифинге в Киеве.

«Я поблагодарил их (программу «Схемы» - УНИАН) за объективность - 126 квадратных метров. Рисятов (Владимир Рисятов, который продал земельный участок), который является моим соседом, рассказал, что фактически как таковой сделки не произошло. Но почему она была необходима? Потому, что полученной участок приватизировался еще во времена до аннексии Крыма. Когда на украинские кадастры наложились российские кадастры и прошло смешивание, то эта проблема возникла не только у меня», - заявил он.

По словам Тупицкого, у него «тогда уже стоял дом, а он (Рисятов - УНИАН) строил, возникли проблемы в разграничении».

«Работали над этим вопросом юристы в 2018 году, был сделка (купли-продажи - УНИАН), и в 2018 году я невъездной на территорию нашего Крыма, потому что я судья-докладчик по делу о территориальной целостности Украины, в отношении меня в РФ возбуждено уголовное дело... Введены экономические санкции», - сказал председатель КСУ.

Он отметил, что этим вопросом занимались юристы и, «наверное, ничего другого не придумали, как урегулировать вопрос разграничения созданием соглашения договора купли-продажи».

«Почему я не внес его в реестр (в реестр электронных деклараций НАПК - УНИАН) - я до сих пор не знаю, как это сделать - я не признаю Крым российским, но обстоятельства, которые от меня не зависели, сложились так. Если открыть декларацию - можно увидеть, что там нужно внести определенные сведения - что это за земельный участок, где он, кадастровый номер, его оценка. Вносить то, что ты не признаешь - тоже будут разные мнения. Были обстоятельства, которые нужно было решать - по законам РФ при таких обстоятельствах, если он расположен на чужой территории - могут и снести», - рассказал он.

Тупицкий заверил, что его «единственная вина», что он не обратился в НАПК, чтобы этот орган разъяснил ему, как этот вопрос решить.

«Я не знаю, совершал ли я правильно или неправильно - я защищал свою собственность... Я не хочу, чтобы это выглядело, будто я оправдываюсь, но это сомнительно, что здесь есть умышленный умысел, чтобы скрыть это. Это не отдельный земельный участок, это мой земельный участок», - резюмировал он.

Как известно, 28 октября программа «Схемы» сообщила, что председатель Конституционного суда Александр Тупицкий в 2018 году стал владельцем земельного участка в поселке Кореиз оккупированной АР Крым, оформив договор купли-продажи по российскому законодательству, но не отразил информацию об этом в своей декларации об имуществе и доходах.

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Автор: Константин Гончаров