Тупицкий не удивится, если Конституционный суд решат превратить в палату Верховного суда

Президентский законопроект о прекращении полномочий судей Конституционного суда Украины имеет признаки "конституционного переворота".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил председатель Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий.

По его словам, сегодня "появляется" проект закона, который "за ночь склепали", № 4288, который имеет признаки "конституционного переворота в Украине".

Читайте такжеПредседатель КСУ объяснил, почему не задекларировал землю в Крыму: не знал, как это сделать

"Я это ответственно заявляю, потому что это нарушение статьи 149, 149-1 Конституции Украины", - подчеркнул Тупицкий.

По его словам, президент предлагает парламенту отменить решение Конституционного суда.

"Почему тогда не указом президента? Зачем вовлекать парламент в такое неконституционное дело?",- спросил Тупицкий.

Он отметил, что президентским законопроектом предлагается расформировать состав КСУ.

Как сказал Тупицкий, он не удивится, если КСУ решат превратить в палату Верховного суда. "Это также вариант, но в недоразвитых странах", - подчеркнул он.

По словам главы КСУ, это не развитие структуры, а "это сужение". "Но удивляться тут нечему. Здесь все может происходить очень быстро. Тут главное – монобольшинство. Как только голоса есть, то мы живем в обществе, и мы видим эти законы, но почему за все должен отвечать Конституционный суд?",- сказал Тупицкий.

Он подчеркнул, что парламент должен принимать законы, с которыми бы оппозиция не обращалась к КСУ.

Что известно о скандальном решении КСУ

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, что предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАЗК с проверки деклараций и выявления конфликта интересов.

Конституционный суд своим решением лишил НАЗК доступа к госреестрам, необходимых для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

28 октября это решение НАЗК закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные на злоупотреблениях чиновники избегут ответственности.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда.

В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (таким, что не создает правовых последствий) как такое, что принято судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов".

Зеленский предлагает прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.

Председателя КС Александра Тупицкого вызвали на допрос в Государственное бюро расследований на 2 ноября.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк