Председатель КСУ комментирует дело, по которому суд еще не принял решение.

Председатель Конституционного суда Александр Тупицкий не исключает, что КСУ может признать Высший антикоррупционный суд неконституционным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

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"Проблема Антикоррупционного суда. Я ничего неконституционного не услышал (на слушаниях КСУ по этому делу - УНИАН), но вопрос - это спецсуд, или специализированный. Если спецсуд - он неконституционный, а если специализированный, то конституционный", - подчеркнул Тупицкий.

Что было раньше

22 июля в КСУ поступило представление 49 народных депутатов с ходатайством признать закон "О Высшем антикоррупционном суде" от 7 июня 2018 года № 2447-VIII не соответствующим Конституции.

Народные депутаты считают закон неконституционным в целом.

"Ключевые положения этого нормативно-правового акта (относительно статуса, полномочий Высшего антикоррупционного суда, определения количества судей этого суда, требований к кандидатам на должность судьи, процедуры проведения конкурса и т.п.) имеют явные (очевидные) признаки несоответствия Основному закону, и без которых закон № 2447 нельзя применять вообще", - сказано в представлении.

6 октября Большая палата Конституционного суда начала рассмотрение дела по этому представлению.

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Автор: Дмитрий Хилюк