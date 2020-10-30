По словам председателя КСУ, его вызвали в Госбюро расследований для проверки причастности к преступлениям в системе хозяйственных судов, где он раньше работал.

Председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявляет, что его вызвали на допрос в Государственное бюро расследований по делу о событиях во время Революции достоинства, и просит не удивляться, если он в ГБР не появится.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Киеве.

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«Что мы слышим на СНБО. Дано задание правоохранительным органам начать расследование в отношении решений Конституционного суда Украины относительно антикоррупционных законов. Эта работа началась сразу - вчера вечером в 23:00 меня ищут двое следователей ГБР для вручения повестки в качестве свидетеля. Сегодня в суд поступила официальное повестка по электронной почте. Зачем в 23:00 искать председателя суда?» - сетует Тупицкий.

По словам председателя КСУ, его вызвали в ГБР для проверки причастности к преступлениям в системе хозяйственных судов, где он раньше работал.

«Это об автоматическом распределении и все такое... Почему я знаю? Потому что меня уже два раза допрашивали. Этому делу - 7 лет, это события 2013-2014 годов, когда была Революция достоинства. Меня допрашивал отдел Горбатюка... Если бы там было подозрение, я бы уже был бы с подозрением. Рябошапка проверял этот вопрос - не было вручено подозрение. Я прошу вас не удивляться, если я не явлюсь на допрос. Почему? Фактически обнародовано мне подозрение. Какой же я свидетель? У свидетеля одни права, у подозреваемого - другие права», - сказал Тупицкий.

Атака КСУ на антикоррупционные органы: что произошло

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.

КСУ признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАЗК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

Конституционный суд своим решением лишил НАЗК доступа к госреестрам, необходимых для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда.

Тупицкого вызвали на допрос в Государственное бюро расследований на 2 ноября.

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Автор: Константин Гончаров