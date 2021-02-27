Многие государства мира, в том числе страны Совета Европы, США, уже выразили согласие присоединиться к инициативе по деоккупации Крыма.

Украинская власть работает над тем, чтобы президент США Джо Байден принял участие в международном саммите «Крымской платформы», проведение которого запланировано на 23 августа в Киеве.

Читайте такжеЗеленский создал оргкомитет по подготовке саммита "Крымской платформы"Об этом сегодня заявил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, выступая на мероприятии в «Крымском доме», посвященном Дню сопротивления оккупации Крыма и Севастополя, сообщает Крым.Реалии.

«Вчера президент подписал указ о создании «Крымской платформы». Мы возлагаем на это большие надежды. Многие страны мира, в том числе страны Совета Европы, США, уже выразили согласие (присоединиться). Хотя я точно не могу сказать, будут ли они представлены 23 августа этого года на саммите, но есть очень большие основания надеяться на то, что, в том числе, и Джо Байден 23-го числа будет здесь. Во всяком случае, над этой темой мы будем очень тщательно работать», - сказал Джемилев.

Он также отметил, что считает создание «Крымской платформы» существенным шагом на пути к деоккупации Крыма.

«Вопрос оккупированного Донбасса в какой-то степени на базе Минских соглашений обсуждается. Но тему деоккупации Крыма Путин вообще обсуждать не хочет. И нагло заявляет, что это земля России, и то, что там происходит, на оккупированной территории - это, мол, внутренние дела России. Но с этим, разумеется, ни Украина, ни мировое сообщество, ни в коей мере не может согласиться, и будут предприниматься необходимые меры по деоккупации», - добавил Джемилев.

Официального подтверждения планов президента США Байдена принять участие в саммите «Крымской платформы» пока не было.

Что такое крымская платформа

23 сентября 2020 года президент Владимир Зеленский во время дебатов на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН призвал партнеров присоединиться к международной платформе по деоккупации Крыма.

В декабре Зеленский сообщил, что создание "Крымской платформы" уже поддержали в Европе и Северной Америке.

Крымская платформа будет работать на нескольких уровнях. Первый, самый высокий - политический, к нему присоединятся главы иностранных государств и правительств. Второй - уровень руководителей внешнеполитических ведомств и министров обороны, третий - межпарламентский, а четвертый - уровень неправительственных экспертов. Для усиления эффективности действий государства, а также для привлечения дополнительных интеллектуальных ресурсов к работе платформы, будет создана экспертная сеть.

26 февраля Зеленский подписал указ «Об отдельных мерах, направленных на деоккупацию и реинтеграцию временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя».

Этим документом создан оргкомитет по подготовке учредительного саммита «Крымской платформы».

Также президент поручил секретарю СНБО подготовить проект Стратегии деоккупации и реинтеграции оккупированной территории АР Крым и Севастополя.

Правительству поручено разработать и утвердить Стратегию развития крымскотатарского языка на 2022-2032 годы.

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Автор: Виктория Токарева