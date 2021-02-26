США поддерживают идею создания "Крымской платформы" - Блинкен

В США надеются на продолжение сотрудничества с Украиной и союзниками и партнерами для прекращения оккупации Крыма Россией и ее агрессии на востоке Украины.

Соединенные Штаты Америки приветствуют новую инициативу Украины по созданию "Крымской платформы" для деоккупации полуострова. Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена. "США приветствуют новую инициативу Украины "Крымская платформа" и надеются на продолжение сотрудничества с Украиной и нашими союзниками и партнерами для прекращения оккупации Россией Крымского полуострова и ее агрессии на востоке Украины", - говорится в заявлении. Крымская платформа: что известно 23 сентября 2020 года Зеленский во время прений на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН призвал партнеров присоединиться к международной платформе по деоккупации Крыма.

В декабре Зеленский сообщил, что создание "Крымской платформы" уже поддержали в Европе и Северной Америке.

"Крымская платформа" будет работать на нескольких уровнях. Первый, самый высокий - политический, к нему присоединятся главы иностранных государств и правительств. Второй - уровень руководителей внешнеполитических ведомств и министров обороны, третий - межпарламентский, а четвертый - уровень неправительственных экспертов. Для усиления эффективности действий государства, а также для привлечения дополнительных интеллектуальных ресурсов к работе платформы, будет создана экспертная сеть.

Саммит "Крымской платформы" с участием лидеров иностранных государств запланирован на 23 августа 2021 года. Читайте такжеУкраина представила ЕС концепцию Крымской платформы Оккупация Крыма Россией Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. С начала оккупации на полуострове более 100 украинцев стали "пленниками Кремля".

После оккупации Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря, а также завозит военную технику, в частности, системы противовоздушной обороны.

В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

Генассамблея ООН в декабре 2019 года приняла резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины.

Президент Владимир Зеленский ввел 26 февраля в Украине День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя как ежегодную памятную дату с целью чествования мужества и героизма граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории - в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, в отстаивании территориальной целостности Украины, по случаю годовщины проведения 26 февраля 2014 года в городе Симферополе митинга в поддержку территориальной целостности Украины с участием крымских татар, украинцев и представителей других национальностей. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Константин Гончаров

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