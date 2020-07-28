СМИ назвали причину выхода Кучмы из переговоров по Донбассу
Второй президент Украины Леонид Кучма покинул Трехстороннюю контактную группу по урегулированию ситуации на Донбассе в связи с преклонным возрастом.
Об этом сообщает НВ со ссылкой на источник в Офисе президента.
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"Ему физически было тяжело справляться", - сказал собеседник издания.
Отметим, Кучме в этом году исполнится 82 года.
Как сообщал УНИАН, представитель Украины на переговорах в Минске Леонид Кучма больше не будет принимать участие в деятельности Трехсторонней контактной группы. Президент Владимир Зеленский сегодня поблагодарил его за работу в рамках ТКГ, назвав ее "чрезвычайно важной и одновременно сложной".
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