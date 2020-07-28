СМИ назвали причину выхода Кучмы из переговоров по Донбассу

Сегодня стало известно, что Кучма покинул минскую ТКГ.

Второй президент Украины Леонид Кучма покинул Трехстороннюю контактную группу по урегулированию ситуации на Донбассе в связи с преклонным возрастом.

Об этом сообщает НВ со ссылкой на источник в Офисе президента.

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"Ему физически было тяжело справляться", - сказал собеседник издания.

Отметим, Кучме в этом году исполнится 82 года.

Как сообщал УНИАН, представитель Украины на переговорах в Минске Леонид Кучма больше не будет принимать участие в деятельности Трехсторонней контактной группы. Президент Владимир Зеленский сегодня поблагодарил его за работу в рамках ТКГ, назвав ее "чрезвычайно важной и одновременно сложной".

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