Кравчук говорит, что Хрущева в 1954 году встречали в Крыму россияне с призывом забрать их оттуда.

Первый президент Леонид Кравчук опроверг слухи, что генсек СССР Никита Хрущев якобы "подарил" Украине Крым в 1954 году. По его словам, полуостров обошелся Киеву более чем 105 миллиардов долларов.

Об этом Кравчук рассказал в интервью блогерше Рамине Эсхакзай.

Кравчук напомнил, что в начале 1954 года Хрущев в сопровождении прессы приехал в Крым, тогда его ждали российские граждане с призывом забрать их с полуострова из-за сложных условий ведения хозяйства. Из-за чего генсек СССР сразу вылетел в Киев и заявил первому секретарю Компартии Украины Кириченко, что Украина должна забрать проблемную территорию.

"Кириченко говорит: Как же? У нас же планы! Мы не можем. И было принято решение Политбюро ЦК КПСС о том, чтобы Крым передать Украине. Решение Политбюро. Но это же закрытое решение. Было поручение Верховному Совету РФ и ВС Украины принять соответствующее решение. Верховный Совет РФ приняла решение передать Крым Украине, а ВС Украины принял решение принять Крым в Украину", – рассказал первый президент Украины.

Читайте такжеРазумков о возобновлении водоснабжения в Крым: "теоретически возможно все"Кравчук подчеркнул, что никакого подарка не было, а были законные решения коммунистов.

"Никаких подарков не было, Украина даже возражала, потому что она знала, какие тяжелые времена ее ждут. Это же не просто приняли какую-то богатую территорию, надо было обустраивать, проводить канал", – отметил экс-глава государства.

Также он уточнил, что речь о расходах на строительство канала, дорог, общественного транспорта, в целом инфраструктуры.

"Это колоссальные деньги. Когда я был президентом, мне докладывали, что в те времена это стоило Украине более 105 миллиардов долларов. Это же было потрачено из украинского бюджета. И ежегодно принималось решение об обеспечении Крыма продуктами, потому что туристов было много. Это же не просто Украина получила богатый подарок, который приносил колоссальные доходы. Наоборот – это была затратная территория. И Украина справлялась с этими задачами", – подчеркнул Кравчук.

Он ответил, что сейчас россияне хотят превратить Крым в военную базу, "потому что не хватает, говорю откровенно, ума и возможностей поднять Крым".

Крым достался Советскому Союзу после победы Запада над режимом Гитлера в 1944 году. После чего коммунисты депортировали крымский народ, болгар, армян, греков и т. п, а в 1945-м отменили статус автономной республики.

В составе РСФСР полуостров находился менее 30 лет. Украине Крым отдали по указу Президиума Верховного Совета СССР в 1954 году.

В 2014 году Россия оккупировала украинский полуостров, проведя там фиктивный референдум, результаты которого не признает мир. Кремль продолжил политику СССР в отношении гонений нацменьшинств. Больше всего от власти оккупантов страдают крымские татары.

Москва утверждает, что таким образом, введя свои войска на чужую территорию и установив там марионеточное правительство, "вернула свою землю".

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Автор: Яна Ставская