По словам первого президента, Украина не воспринимает происходящее сегодня в Беларуси со стороны режима Лукашенко.

Первый президент Украины Леонид Кравчук, который подписывал Беловежское соглашение о прекращении существования Советского Союза, считает, что, с точки зрения международного права, Александр Лукашенко - это никто.

Об этом Кравчук сказал в эфире телеканала " Украина 24".

"То, что происходит в Беларуси, мы не воспринимаем. Мы присоединились во всех оценках Беларуси к европейским странам, и я думаю, что что-то особенное еще выражать по отношению к Лукашенко, я бы не хотел этого. Я вам скажу почему - много чести для Лукашенко, чтобы мы на него обращали такое внимание. Он является самопровозглашенным президентом. Он, с точки зрения международного права, никто, извините за выражение, а делает из себя лидера и диктует какие-то условия, оценки всем другим", - заявил Кравчук.

По его словам, президент Украины и МИД Украины высказались в отношении Лукашенко, и это является окончательной позицией Украины.

"Почему-то мне кажется, что Лукашенко, если его не возьмет под свое крыло Россия, и сколько она его там будет держать, - недолго жить, в смысле управлять Беларусью, недолго", - убежден Кравчук.

Санкции против режима Лукашенко

28 мая заместитель главы МИД Евгений Енин заявил, что во внешнеполитическом ведомстве подготовили для СНБО санкционные предложения против представителей режима Александра Лукашенко в Беларуси.

«С начала протестов в Беларуси правительство Украины солидаризировалось с позицией своих международных партнеров, и прежде всего Европейского Союза, и Министерство иностранных дел подготовило соответствующий санкционный пакет, который передан для рассмотрения Совета национальной безопасности. Мы надеемся, что в ближайшее время, возможно, этот пакет будет рассмотрен, и следствием соответствующих решений станет указ президента», - отметил Енин.

В то же время, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что СНБО не получал предложений о введении санкций в отношении белорусских чиновников. Он напомнил, что предложения о введении ограничительных мер перед рассмотрением на заседании Совета нацбезопасности должно одобрить правительство.

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Автор: Виталий Саенко