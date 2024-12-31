Также правительство уволило с должности председателя Государственной службы финансового мониторинга Игоря Черкасского.

Кабинет министров Украины сегодня уволил с должности главы Государственной службы финансового мониторинга Игоря Черкасского и назначил вместо него Филиппа Пронина, а также назначил главой Государственной налоговой службы Руслана Кравченко. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Кабинетом министров Украины уволен Черкасский Игорь Борисович с должности председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины. Назначен: Пронина Филиппа Евгеньевича председателем Государственной службы финансового мониторинга Украины; Кравченко Руслана Андреевича - председателем Государственной налоговой службы Украины", - написал он в Telegram.

Руслан Кравченко ранее занимал должность председателя Киевской ОГА, Филипп Пронин - председателя Полтавской ОГА.

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Последние правительственные назначения

Как писал УНИАН, правительство попросило Зеленского уволить руководителей двух областных администраций, а именно Руслана Кравченко и Филиппа Пронина.

Уже 30 декабря президент Украины Владимир Зеленский уволил с должностей Руслана Кравченко и Филиппа Пронина.

Известно, что 10 апреля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Кравченко на должность председателя Киевской областной государственной администрации после увольнения Алексея Кулебы, который был назначен заместителем руководителя Офиса президента.

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