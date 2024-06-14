Руслан Кравченко рассказал о конкретных результатах Ukraine Recovery Conference и инвестпроектах по восстановлению Киевщины

Украина получит шанс не только восстановить то, что разрушили оккупанты, но и реализовывать с помощью международных партнеров новые масштабные проекты, сказал глава Киевской ОВА.

Председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко сообщил о новых инвестиционных проектах по восстановлению и энергоэффективности региона. Об этом он написал в социальной сети Facebook, сообщая о результатах для региона конференции по восстановлению Украины Ukraine Recovery Conference - URC2024, которая состоялась в Берлине 11-12 июня.

"Прозрачное, честное восстановление и эффективное использование средств. Это базовые вещи, о которых говорят наши международные партнеры. Это главные условия для дальнейшей поддержки восстановления Украины", - отметил Руслан Кравченко.

По его словам, в рамках одной из панелей Ukraine Recovery Conference - URC2024 было сообщено о пакете антикоррупционных мер, которые уже ввели на Киевщине:

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унифицированы тендерные задания для подрядчиков; создан наблюдательный совет по восстановлению Киевской области с участием представителей международных институтов и общественных организаций, независимых экспертов для контроля за восстановлением;

привлечено ПРООН в качестве независимого международного контроля за процессом восстановления Киевщины;

внесено почти 800 проектов внесения в систему DREAM; создана рабочая группа "Прозрачность и подотчетность" с участием правоохранителей для анализа тендеров;

совместно с Центром исследований фискальной политики создан даш-борд, где можно увидеть, какие объекты восстанавливаются, сколько на это выделено средств и сколько по факту использовано;

введены выездные инспекции и комиссионные проверки восстановления объектов на Киевщине.

В результате переговоров удалось достичь договоренности с международными партнерами о реализации на Киевщине несколько новых проектов по восстановлению и энергоэффективности.

В частности, Бельгийское агентство международного сотрудничества Enabel поможет с обустройством укрытий в ряде школ области и реконструкцией образовательных учреждений, на что будет выделено более 8,6 млн евро. Также Enabel будет способствовать финансированию второго этапа модернизации Киевского областного центра реабилитационной медицины.

Компания CRH построит в ближайшее время на Киевщине три дома для семей, потерявших жилье в результате боевых действий, после чего продолжит проект восстановления для новых семей.

Компания GE Verona планирует выбрать Киевскую область первым регионом для реализации пилотного проекта по когенерации, в частности в Броварской общине, на 15 мегаватт мощности. Относительно этого между компанией и Министерством энергетики Украины уже подписан меморандум.

Компании BSW Solar, Goduni изучают возможность поставки солнечных панелей и установки когенерационных установок и использования других ресурсов для увеличения генерации энергии, вроде биоотходов для биогазовых установок.

International Climate Adaptation Research Institute планирует построить на Киевщине ряд остановок общественного транспорта с солнечными панелями. Первый этап предусматривает обустройство 5 остановок в Ирпене, Броварах, Боярке, Белой Церкви.

С Европейским инвестиционным банком достигнута договоренность, что, учитывая успешный совместный предыдущий опыт, проектные заявки Киевщины в рамках новой программы по восстановлению Recovery III, в частности на разработку проектно-сметной документации и восстановления жилья, будут приниматься к финансированию в первую очередь.

"Главное, что услышали - полную поддержку от лидеров правительств, представителей международных организаций, бизнеса и гражданского общества на пути к победе и помощь в восстановлении. Благодарен Президенту и Правительству, которые уделяют постоянное внимание модернизации каждого региона", - написал глава Киевской ОГА.

"От прозрачного восстановления выиграют все! И главное - Украина будет иметь шанс не только восстанавливать то, что разрушили оккупанты, а и реализовывать с помощью международных партнеров новые масштабные проекты", - резюмировал Руслан Кравченко.

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