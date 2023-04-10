Ранее этот пост занимал Алексей Кулеба, который был уволен в январе этого года.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Кравченко на должность председателя Киевской областной государственной администрации.

Об этом говорится в указе главы государства №204/2023, который появился на сайте президента от 10 апреля 2023 года.

"Назначить Кравченко Руслана Андреевича председателем Киевской областной государственной администрации", - говорится в документе.

Зеленской назначил нового главу Киевской ОГА - что предшествовало

Как сообщал УНИАН, в январе президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Кулебу с должности главы Киевской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению. Другим указом президента А. Кулеба был назначен заместителем руководителя Офиса президента.

Руслан Кравченко был руководителем Бучанской окружной прокуратуры Киевской области. Участвовал в конкурсе на должность директора Национального антикоррупционного бюро.

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