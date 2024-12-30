В обоих указах отмечается, что увольнение происходит согласно поданным ими заявлениям.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил руководителей Киевской и Полтавской областных государственных администраций. Об этом говорится в соответствующих указах президента №№887/2024 и 888/2024, опубликованных на сайте главы государства.

Так, указом №887/2024 предусматривается уволить Руслана Кравченко с должности председателя Киевской ОГА согласно поданному им заявлению, а указом №888/2024 - уволить Филиппа Пронина с должности председателя Полтавской ОГА согласно поданному им заявлению.

Кравченко и Пронин: что известно

Как сообщал УНИАН, Зеленский назначил Кравченко на должность председателя Киевской областной государственной администрации своим указом от 10 апреля 2023 года.

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10 октября 2023 года Зеленский освободил Дмитрия Лунина от исполнения обязанностей председателя Полтавской ОГА и назначил на эту должность Филиппа Пронина.

28 декабря 2024 года Кабинет министров Украины согласовал увольнение Кравченко с должности председателя Киевской ОГА и Пронина с должности председателя Полтавской ОГА.

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