Сегодня экс-президент вернулся в Украину.

Автомобили из кортежа нардепа и пятого президента Украины Петра Порошенко по дороге из аэропорта "Жуляны" в Печерский районный суд нарушили правила дорожного движения.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Политика Страны", публикуя соответствующее видео.

На нем видно, что машины повернули налево из ряда, который предусматривает движение прямо или направо, после чего выехали на полосу для общественного транспорта.

Как сообщалось, сегодня Порошенко прилетел в Украину из Варшавы. В ближайшее время должно начаться судебное заседание по "угольному" делу, где ему будут избирать меру пресечения. За событиями, связанными с возвращением и судом по делу Порошенко, следите в нашей онлайн-трансляции.

В чем подозревают Порошенко

Уголовное производство против Порошенко расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) УК Украины.

По данным следствия, в целом был закуплен уголь на общую сумму около 1,5 млрд грн.

Порошенко подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору с группой лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

В сентябре-ноябре 2021 года по этому делу сообщили о подозрении народному депутату от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину.