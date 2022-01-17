Пятый президент не получил процессуальные документы.

В понедельник, 17 января, пятый президент, нардеп Петр Порошенко вернулся в Украину. Представители Государственного бюро расследований прямо в аэропорту пытались ему вручить повестку с вызовом в суд.

Об этом сообщила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян во время брифинга.

По ее словам, нардеп отказался получить необходимые процессуальные документы.

"Сегодня ГБР пыталось вручить повестку о вызове в суд для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения. Порошенко отказался от получения процессуальных документов", - заявила она.

Читайте такжеПод Печерским судом собрались на митинг сторонники Порошенко (фото, видео)Во время прохождения паспортного контроля, к Порошенко подошел работник Государственного бюро расследований с повесткой с вызовом в суд. Пограничники проверяли паспорт пятого президента около 15 минут и не отдавали его. В конце концов, Порошенко отдали его паспорт.

Подозрение Порошенко в госизмене

В конце 2021 года стало известно, что Петру Порошенко отправили по почте подозрение в государственной измене. Сам Порошенко сейчас находится за границей.

Тогда же пятый президент записал видеообращение, в котором заявил, что вернется в Украину в январе. В ролике Порошенко рассказал, что находился в Варшаве, где запланированы встречи с польскими и европейскими политиками, и намерен вернуться в Украину "по собственному графику".

Ранее в ГБР заявили, что Порошенко проигнорировал следователей, которые пытались вручить ему повестку о вызове в деле про преступную схему поставок угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины.

6 января Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество и активы Порошенко. Имущество, на которое суд решил наложить арест, включает квартиры в Виннице и Киеве, имение в Козине, земельные участки, а также акции частных компаний. Известно, что свои самые ценные бизнес-активы, в том числе и кондитерскую корпорацию Roshen, экс-президент заблаговременно переписал на старшего сына.

Адвокаты Порошенко недавно заявили, что Офис генпрокурора и суд скрывают от общественности существование постановления о задержании их подзащитного для его доставки в суд.