Среди "слуг народа" COVID-19 болеют более 20 нардепов.

Во фракции "Слуга народа" COVID-19 выявлен еще у шести народных депутатов.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук.

"По состоянию на утро 27 января во фракции "Слуга народа" COVID обнаружен еще у шести народных депутатов. В итоге, по состоянию на сейчас, болеют 23 депутата. Это самый высокий показатель во фракции за весь период пандемии", – подчеркнула она.

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Пандемия коронавируса началась в марте 2020 года.

Напомним, 26 января на брифинге народный депутат Кира Рудык (фракция "Голос") сообщила, что в Верховной Раде обсуждают возможность не работать в пленарном режиме до 15 февраля из-за высокой заболеваемости среди депутатов на COVID-19.

По ее словам, обсуждается возможность того, что, согласно Конституции, седьмая сессия парламента будет открыта в первый вторник февраля, то есть 1 февраля, а затем депутаты будут работать в комитетах.

В то же время Рудик предположила, что в непленарном режиме депутаты будут работать не только неделю с 1 по 4 февраля, но и с 7 по 12 февраля.

Народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк говорил, что на следующей неделе парламент может "уйти на карантин до 15 февраля" из-за коронавируса.

По состоянию на 26 января было известно, что коронавирусом заболели 45 сотрудников аппарата Рады и 17 "слуг народа".

Коронавирус в Украине по состоянию на 27 января диагностировали у 3 946 202 человек, выздоровели 3 601 952 человека, а умерли – 99 738.

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