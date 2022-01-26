Ярослав Железняк отметил, что в парламенте много заболевших COVID-19.

Народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк заявляет, что на следующей неделе Верховная Рада Украины может "уйти на карантин до 15 февраля" из-за коронавируса.

Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

"Следующая пленарная неделя: только открытие сессии, несколько голосований и Рада уходит на карантин до 15 февраля. Причина - большое количество заболевших (очевидно, имеется в виду COVID-19 - УНИАН)", - заявляет парламентарий.

Как известно, следующая неделя 31 января - 4 февраля является для парламента пленарной.

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По состоянию на 4 декабря 2021 года COVID-19 болели 26 народных депутатов и 67 работников аппарата Верховной Рады.

При этом 6 января спикер украинского парламента Руслан Стефанчук сообщил, что второй раз заболел COVID-19.

"Новый год начался с новых хлопот - коронавирус 2.0. Пока самочувствие нормальное. Сделал тест только потому, что у дочери вчера поднялась температура", - отметил Стефанчук.

17 января председатель Верховной Рады Украины сообщил о своем выздоровлении от COVID-19.

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В Украине за прошедшие сутки выявили 24 321 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 2809 детей и 642 медработника. При этом госпитализированы 3073 человека; зафиксирован 141 летальный случай, а выздоровели 5514 человек. Кроме этого, проведено тестирований за сутки - 157 918.

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