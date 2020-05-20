Фракция "Батькивщина" ушла на самоизоляцию, поскольку ее депутат Мейдич заболел COVID-19

По словам Кондратюк, пока не будет проведено тестирование каждого из депутатов фракции, они не вернутся в сессионный зал.

Фракция «Батькивщина» ушла на самоизоляцию, поскольку народный депутат от этой партии Олег Мейдич заболел COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила во время заседания парламента заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк (она избиралась по списку партии «ВО «Батькивщина»).

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«Все депутаты фракции ушли на самоизоляцию. И пока не будет проведено тестирование каждого из депутатов и не будет решения, что они все здоровы, депутаты фракции не вернутся в сессионный зал», - сказала она и отметила, что это ответственное поведение фракции.

Также на заседании парламента председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал депутатов соблюдать карантин и носить маски. По его словам, кто не согласен с этим, должен добровольно уплатить штраф в 17 тыс. грн, которые пойдут врачам, которые борются с коронавирусной болезнью.

Как сообщал УНИАН, о диагностировании у Мейдича COVID-19 сообщил 20 мая народный депутат из фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

Мейдич является первым заместителем председателя Комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики.

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