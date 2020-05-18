Рада на этой неделе рассмотрит законопроект Зеленского о двойном гражданстве

Участники Согласительного совета отказались снять с рассмотрения в сессионном зале президентский законопроект.

Участники Согласительного совета отказались снять с рассмотрения в сессионном зале Верховной Рады на этой неделе президентский законопроект о вопросах гражданства.

Как передает корреспондент УНИАН, сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко настаивала на снятии с рассмотрения на этой неделе законопроекта № 2590 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства», внесенного президентом Украины.

По словам Геращенко, этот законопроект, по сути, «легализует российские паспорта».

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В свою очередь народный депутат Дмитрий Лубинец (группа «За будущее») заявил, что законопроект содержит ряд норм, которые являются дискуссионными. В то же время он отметил, что в соответствии с Регламентом ВР, законопроект должен быть вынесен в сессионный зал, а уже народные депутаты могут определяться относительно возможности направления его на повторное первое чтение.

Председатель ВР Дмитрий Разумков поставил на голосование предложение фракции «Европейская солидарность» снять законопроект с рассмотрения в сессионном зале, но оно не было поддержано большинством. Поэтому на этой неделе этот вопрос будет в повестке дня пленарных заседаний.

Как сообщал УНИАН, в ходе заседания Согласительного совета председатель фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко подчеркнула необходимость снять с рассмотрения законопроект о гражданстве.