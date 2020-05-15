Генконсульство Украины в Милане с 25 мая возобновляет прием граждан

Всем посетителям надо будет соблюдать карантинные меры.

Генеральное консульство Украины в Милане (провинция Ломбардия, Италия) с 25 мая возобновляет прием граждан, приостановленный 24 февраля из-за пандемии коронавируса.

Об этом говорится в сообщении генконсульства в Facebook.

В частности, до снятия ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19, прием будет осуществляться исключительно по предварительной записи на сайте www.consmilano.com.ua.

Также запись на оформление "белого паспорта" и выдачу готового загранпаспорта будет осуществляться по адресу gc_itm@mfa.gov.ua

Читайте такжеЛегкие повреждены серьезно и надолго: украинский дипломат в Мюнхене победил коронавирус

Кроме того, надо будет придерживаться провозглашенных итальянскими органами требований относительно пребывания посетителей в помещении консульства до снятия ограничительных мер, и в том числе использовать защитные маски и, по возможности, перчатки, соблюдать необходимую безопасную дистанцию (не менее 1 метра) как в помещении консульства, так и снаружи. Максимальное одновременное количество посетителей в помещении консульства: 1 человек/1 семья у каждого из 5 окошек/мест приема.

"В случае несоблюдения указанных требований консульство оставляет за собой право отказать в предоставлении консульских услуг, в пребывании заявителя в помещении консульства и может прекратить прием до восстановления необходимого противовирусного режима", - добавили в ведомстве.

Напомним, генеральное консульство Украины в Милане приостановило работу из-за распространения нового коронавируса в конце февраля.