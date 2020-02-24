Генконсульство Украины в Милане прекращает работу из-за коронавируса

В частности, приостанавливается прием граждан и выдача документов.

Генеральное консульство Украины в Милане приостанавливает работу из-за распространения нового коронавируса типа COVID-19 на севере Италии.

Об этом говорится в сообщении Генконсульства Украины в Милане в Facebook.

"Учитывая активное распространение на территории Ломбардии коронавируса, согласно распоряжению президента Ломбардии Аттилио Фонтани и министра здравоохранения Италии Роберто Сперанца о введении превентивных мер, в том числе «прекращение работы офисов по приему граждан, за исключением предоставления первоочередных услуг", Генеральное консульство Украина в Милане, по согласованию с МИД Украины, с 25 февраля приостанавливает прием граждан и выдачу документов", - говорится в сообщении.

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Прием граждан будет возобновлен после получения соответствующих рекомендаций региональных органов власти Ломбардии, о чем будет своевременно сообщено.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации (потеря документов, подтверждена необходимость срочного выезда в Украину, смерть родственника, дорожно-транспортное происшествие, арест и т.д.) украинцам рекомендуется обращаться на горячую линию консульства +39 348 725 4038 или по электронной почте gc_itm@mfa.gov.ua.

Кроме того, дипломаты напоминают о необходимости соблюдать общие рекомендации по противовирусной безопасности, размещенные на сайте МИД Украины.

Как сообщает агентство ANSA, в Италии коронавирусом были инфицированы 219 человек, шесть человек умерли.

Руководитель департамента гражданской защиты Анжело Борелли сообщил, что 167 случаев инфицирования выявлено в регионе Ломбардия (4 летальных), 27 случаев - в регионе Венето (1 летальный), и еще 18 случаев в Эмалии Романьи, 4 в Пьемонте и 3 - в Лацио. Еще один летальный случай зафиксирован в больнице Милана.

Борелли заявил, что 99 человек лечатся стационарно, 23 проходят интенсивную терапию, а 91 - находится в изоляции дома.

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Сейчас Италия занимает третье место в мире по количеству выявленных случаев инфицирования новым коронавирусом после Китая и Южной Кореи.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

По данным Минздрава, по состоянию на 24 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 79 360 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2619 летальные, выздоровели 25360 человек.