17 апреля завершился семилетний срок полномочий директора НАБУ Артема Сытника.

В связи с прекращением полномочий директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника, их временно будет исполнять его первый заместитель Гизо Углава.

Об этом говорится в заявлении НАБУ.

В частности, 17 апреля 2022 года завершились полномочия Сытника на должности директора НАБУ.

В то же время согласно закону Украины "О НАБУ", в случае прекращения полномочий или увольнения директора НАБУ все его полномочия до дня назначения нового директора осуществляет его первый заместитель.

В Бюро отметили, что Углава - один из идеологов создания Национального бюро. В апреле 2015 года назначен на должность первого заместителя директора НАБУ.

Углава родился 18 ноября 1975 года в городе Кутаиси (Грузия). С 2015 года является гражданином Украины.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля 2015 года конкурсная комиссия по избранию кандидатов на должность директора Национального антикоррупционного бюро после трехмесячной работы направила президенту Украины кандидатуры адвокатов Артема Сытника и Николая Сирого на должность директора бюро.

В итоге тогдашний президент Украины Петр Порошенко назначил Сытника на должность директора НАБУ.

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