В МИД подчеркнули, что эти страны готовы присоединиться к послевоенному восстановлению нашего государства.

Украина планирует открыть в Словакии и Румынии новые консульства, которые будут обеспечивать защиту прав и интересов украинцев, проживающих или находящихся в этих странах. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Это расширение является частью более широкой стратегии по углублению сотрудничества с нашими европейскими соседями. Словацкие и румынские партнеры не только поддерживают Украину в ее борьбе за суверенитет, но и готовы активно участвовать в процессе послевоенного восстановления нашей страны", - отметили в пресс-службе МИД Украины.

Также в министерстве поблагодарили страны за постоянную поддержку Украины и ее евроинтеграционных стремлений.

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Как Румыния и Словакия поддерживают Украину во время войны

Как писал УНИАН, в Румынии заявили о возможности обучать на своей территории украинских морских пехотинцев. Такое предложение было сделано в рамках Контактной группы по обороне Украины - альянса из 57 стран и Европейского союза, которые поддерживают Украину.

Также издание Bloomberg сообщало, что Словакия продолжает вооружать Украину, несмотря на категорическую позицию правительства. По словам министра обороны страны, Словакия планирует увеличить производство крупнокалиберных снарядов до 200 тысяч в следующем году со 125 тысяч в этом году.

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