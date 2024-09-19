С начала агрессивной войны РФ против Украины обломки российских беспилотников несколько раз падали на территории Румынии.

Румыния обратилась к Украине с просьбой сбивать российские беспилотники, летящие на ее территорию. Это произошло во время визита новоназначенного министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в Бухарест.

"Член НАТО – Румыния – обратилась к Сибиге в Бухаресте с просьбой сбивать российские беспилотники", – пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

С начала агрессивной войны РФ против Украины обломки российских беспилотников несколько раз падали на территории Румынии – вблизи границы с Украиной.

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Особое беспокойство вызывает тот факт, что недавно российский беспилотник был замечен в воздухе над румынской дельтой Дуная, примерно в 45 километрах от украинской границы. Румынские истребители F-16 были подняты в воздух, и они сопровождали объект, пока он не долетел до воздушного пространства Украины.

С тех пор политики и военные в Румынии спорят о том, нужны ли изменения в законодательство, чтобы сбивать вражеские беспилотники в собственном воздушном пространстве.

Обновлено: Немецкое издание FAZ исправило материал, где говорилось о просьбе Румынии в Украину сбивать летящие на ее территорию дроны.

Именно глава МИД Украины Андрей Сибига попросил соседнюю страну сбивать дроны.

Российские дроны залетают в страны НАТО

Дроны российских оккупационных войск уже неоднократно нарушали воздушное пространство западных стран во время атак по Украине – в частности, залетали в Румынию и Польшу.

Так, 9 сентября сообщалось, что на территории Румынии, недалеко от границы с Украиной, обнаружили обломки российского дрона. Минобороны в сотрудничестве со специалистами разведки и МВД исследовала окрестности города Периправа уезда Тулча, где они подобрали фрагменты беспилотника российского происхождения для проведения экспертизы.

Примерно тогда же военный беспилотник РФ упал в Латвии. Он вошел в воздушное пространство страны со стороны Беларуси.

Впоследствии выяснилось, что этот дрон оказался нашпигованным взрывчаткой "Шахедом". Это подтвердили специалисты Вооруженных сил страны.

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