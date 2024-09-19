Президент Румынии Клаус Йоханнис запросил у парламента одобрение на создание учебного центра.

Румыния хочет создать на своей территории учебный центр для подготовки украинских морских пехотинцев. Как пишет Euractiv, президент Румынии Клаус Йоханнис в письме к парламенту отметил необходимость интенсификации и диверсификации подготовки украинских вооруженных сил и запросил у парламента одобрение на создание такого учебного центра.

Отмечается, что предложение было сделано в рамках Контактной группы по обороне Украины— альянса из 57 стран и Европейского союза, поддерживающих Украину.

"Румыния разместит этот морской учебный центр и поддержит подготовку украинской морской пехоты в рамках имеющихся возможностей. Вклад международного сообщества поможет поддерживать работу центра, в то время как Великобритания предоставит полное финансирование и поддержку планирования для его первоначального развития", - говорится в статье.

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Отмечается, что центр будет работать в течение двух лет при условии предварительного одобрения военными сторонами-партнерами. При этом Румыния оставляет за собой право отказаться от обязательств в любой момент в ходе учебного процесса или по окончании согласованного периода.

Обучение украинских военных

Литва и Польша готовы использовать базу расположенной в Польше Литовско-Польско-Украинской бригады (ЛитПолУкрбриг) для подготовки украинских военных.

При этом заместитель министра обороны Польши Павел Залевский отверг возможность подготовки Польшей украинских солдат на территории Украины. Основной причиной такого решения была названа высокая стоимость, а также время и организация. Залевский подчеркнул, что Польша выступает за продолжение обучения украинцев на территории ЕС, а не в своей стране.

Также ранее The Telegraph писал, что обучение украинских солдат вредит боеспособности британской армии - возможности Британии по подготовке собственных солдат ограничены учебные полигоны используются для подготовки украинцев.

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