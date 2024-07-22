Известно, что правительство Словакии против поставки военной помощи для Украины.

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк настаивает на значительном увеличении производства боеприпасов, однако пока его правительство отказывается оказывать военную помощь Украине. По словам министра, страна планирует увеличить производство крупнокалиберных снарядов до 200 тысяч в следующем году со 125 тысяч в этом году, пишет Bloomberg.

Калиняк отметил, что правительство полностью не контролирует то, куда попадают эти снаряды, ведь покупатели самостоятельно решают, что делать с купленными боеприпасами. В то же время он возразил, что продажа снарядов словацкого производства Украине непосредственно или через третьих лиц противоречит позиции правительства, которое выступает против военной помощи Украине.

"В нашей политической декларации сказано, что мы не будем предоставлять бесплатную военную помощь Украине, потому что таким образом мы будем поддерживать конфликт. Но мы не будем ограничивать оборонное производство, когда оно поддерживает валовой внутренний продукт, потому что таким образом я бы навредил интересам Словакии", - объяснил министр обороны страны. Видео дня

Калиняк подчеркнул, что оборонная промышленность должна внести около 2% в экономический рост Словакии в 2024 году. Он отметил, что это шанс улучшить экономику и государственные финансы страны.

"С исторической точки зрения, это путь, которым я очень хочу пойти. Оборонная промышленность - это отрасль с высокой добавленной стоимостью", - подчеркнул он в Дубнице-над-Вагом, где находится завод по производству боеприпасов и оружия.

Чиновник оказался в центре внимания в начале 2024 года, когда заменил премьер-министра Словакии после того, как последний был ранен во время покушения в мае. Известно, что Фицо вернулся к своим обязанностям в начале июля.

"Он (Фицо - УНИАН), безусловно, видит жизнь под другим углом. Я думаю, он осознает, и мы все это знаем, что каждое его слово имеет в десять раз больший вес, чем когда-либо прежде", - отметил Калиняк.

Украина и Словакия - последние новости

Как писал УНИАН, в Словакии может возникнуть скандал из-за передачи Украине старых самолетов и покупки истребителей F-16. Экс-министр обороны Словакии заявил, что новые разговоры о F-16 "довольно странные", ведь военно-воздушные силы страны никогда не требовали дополнительных самолетов во время его пребывания в должности.

В то же время президент Словакии Петер Пеллегрини сообщил, что его страна намерена увеличить поставки электроэнергии для Украины в осенне-зимний период.

"С начала войны мы уже экспортировали в Украину более 40 тысяч мегаватт электроэнергии, и мы собираемся увеличить поставки осенью и зимой, что, вероятно, будет иметь решающее значение для Украины", - подчеркнул он.

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