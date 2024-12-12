Эксперт считает, что для завершения войны в Украине нужно развивать разные форматы.

Украинские и западные политики рассматривают различные варианты завершения войны, в том числе и "корейский сценарий", который предусматривает разделение страны на два государства. Тем не менее нашей стране нужны четкие гарантии безопасности, которые не допустят повторного конфликта.

Об этом рассказал аналитик Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Максим Яли в комментарии для УНИАН.

В ответ на вопрос о том, может ли "корейский сценарий" в перспективе стать "немецким сценарием", когда объединились две части Германии, эксперт заявил, что это возможно.

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"Потому что, в принципе, мир очень стремительно меняется. Вот вам пример: режим Башара Асада. Казалось, все стабильно уже годами, а рухнул очень быстро", - объяснил Яли.

Кроме того, эксперт навел в пример Россию, которая дважды была разрушена. Он напомнил, что Российская империя распалась под влиянием военных факторов, а СССР - из-за внутренних преобразований, "Холодной войны", истощения, а также экономической и социально-политической нестабильности.

"Путин так же не является вечным. И не является молодым человеком. Он умрет так же", - подчеркнул эксперт.

Также Яли обратил внимание на то, какое настроение сейчас у молодых людей в РФ. Он отметил, что больше всего войну поддерживает старшее поколение, у которого нет критического мышления.

"Это советские люди, которые были сформированы системой так, что они готовы умереть за это так называемое величие, за Родину. Но молодежь, которая подрастает - не записывается в добровольцы и не бежит на войну, она не смотрит всех этих Соловьевых и Скабеевых, она гораздо свободнее думает и, соответственно, не поддерживает происходящее. Недавно оппозиционные политики опрос обнародовали: большая часть россиян ни при каких условиях не готова идти умирать. И за деньги - тоже", - поделился эксперт.

В случае, если в Украине произойдет "корейский сценарий", нашей стране будут нужны гарантии безопасности, считает Яли. Он заявил, что одной из таких гарантий рассматривается размещение миротворческого контингента войск на территории Украины:

"В каком это будет формате - сказать сложно, но Россия на войска НАТО вряд ли согласится. Все возможные форматы сейчас прорабатываются".

Эксперт отметил, что в Украине уже неоднократно погибали иностранные добровольцы, которые воевали на нашей стороне, но это не приводило к войне РФ с другими государствами. Тем не менее это может изменится в случае, если такой контингент будет иметь мандат ООН и россияне атакуют этих солдат.

"Конечно, на войну против России из-за гибели одного или двух никто не пойдет. Но, с другой стороны, и Россия не пойдет на то, чтобы открыто убивать, открывать огонь по этим миротворцам", - сказал Яли.

По словам аналитика, сейчас также рассматривается вариант расположения иностранного военного контингента на линии соприкосновения и продолжение поставок оружия Украине. Он заявил, что это эффективные гарантии безопасности.

"То есть здесь необходимо развивать разные форматы. И прежде всего что может стать гарантией? Это подписание с США таких договоров о гарантиях безопасности, которые есть у Сеула, которые есть у Израиля. Вот это действительно является гарантиями безопасности. То есть со стороны ядерных государств двусторонние соглашения об обязательности предоставления этих гарантий безопасности, которые предусматривают, что это будет равносильно нападению и на их государство. И они должны быть ратифицированы парламентом", - резюмировал эксперт.

Гарантии безопасности для Украины - важные новости

Ранее дипломат ЕС и французский чиновник сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон встретится с премьер-министром Польши Дональдом Туском, чтобы обсудить развертывание послевоенных миротворческих сил в Украине. Введение иностранных войск может дать гарантию, что РФ не начнет новую войну в будущем.

Кроме того, в The Atlantic раскрыли, как новый президент США Дональд Трамп планирует завершить войну в Украине. Он планирует обеспечить присутствие европейских военных сил на территории Украины общей численностью до 100 000 военных.

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