24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину / фото УНИАН (Вячеслав Ратынский)

Команда Офиса прокурора Международного уголовного суда отправилась в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

"Справедливости и правосудию быть - команда Офиса прокурора Международного уголовного суда отправилась в Украину", - говорится в сообщении.

Прокурор Карим Хан заявил, что они начнут расследование и сбор доказательств военных преступлений и преступлений против человечности в Украине.

"Военные преступники РФ должны быть наказаны", - подчеркнули в ОГПУ.

Война против Украины:

  • 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.
  • 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Согласно свежим данным, ее армия уже вторглась на Черниговщину.