24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину / фото УНИАН (Вячеслав Ратынский)
Команда Офиса прокурора Международного уголовного суда отправилась в Украину.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.
"Справедливости и правосудию быть - команда Офиса прокурора Международного уголовного суда отправилась в Украину", - говорится в сообщении.
Прокурор Карим Хан заявил, что они начнут расследование и сбор доказательств военных преступлений и преступлений против человечности в Украине.
"Военные преступники РФ должны быть наказаны", - подчеркнули в ОГПУ.
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