В выступлении бизнесмен отметил, что во время национализации государство не могло не заметить нехватки 5,6 млрд гривень в кассе банка.

Бизнесмен Игорь Коломойский на заседании Шевченковского райсуда Киева прокомментировал предъявленные ему обвинения и назвал их "фантастикой".

Речь идёт о новом подозрении, в котором Коломойского обвиняют в завладении 5,8 млрд грн в 2013-2014 при помощи сотрудников "Приватбанка", учредителем и акционером которого он был.

"В первом подозрении относительно "Нефтехимика Прикарпатья" было, что я ограбил "Нефтехимик Прикарпатья". Я в 2013 году погасил за него кредит по поручительству, а в 2020 году он мне вернул 30% от той стоимости, которая была погашена в 2013-м. Это считается, что я его "мошеннически обобрал".

А то, что написано в новой истории, которую я получил вчера – про смену ранее оглашенного подозрения, то там говорится, что я ограбил "Приватбанк" на 5,8 млрд, причем ограбил путем невнесения денежных средств и получения на свой личный счет безналичных средств, которые я потом тратил по своему усмотрению", - прокомментировал обвинения бизнесмен.

По его словам, если первое подозрение можно считать вопросом трактовки и восприятия, то во второй написаны "просто нереальные, фантастические вещи".

"Представьте себе, что тут написано, что c марта 2013 по февраль 2014 5,8 млрд накопительными суммами внесены в банк, и на базе этих бумаг, этих приходных ордеров, на мой счет была перечислена подобная сумма. То есть все это – фальшивка, все это было подделано и на самом деле никаких денег не было. Касса в банке сдается каждый день. Представьте, что на момент национализации "Приватбанка" в кассе находилось порядка 10 млрд гривень. Представьте с конца периода "преступления", то есть в февраля 2014 года по декабрь 2016 года, когда состоялась национализация, каждый день в кассу сдавались бумаги, в которых писалось, что есть 10 млрд, а на самом деле находилось 4,2. Каждый день сотни людей подписывали бумаги. Как может быть, что в кассе банка, которая проверяется Нацбанком, за которой следят в первую очередь, потому что это деньги вкладчиков <...> могут каждый день на протяжении двух лет подделывать ордера?" - задал вопрос Коломойский.

Он также напомнил, что во время национализации, в "Приватбанк" приехала "группа захвата" – работники НБУ, Kroll, не менее 50 человек:

"Они сняли все остатки кассы. Как вы думаете, если во времена национализации в кассе не хватает 6 млрд гривень – они бы заметили? Я думаю, наверняка заметили. 6 млрд гривень отсутствуют в кассе "Приватбанка" по сегодняшний день. Если бы "Приватбанк" принял кассу во время национализации, на которой было написано, что там 10 миллиардов, а на самом деле было 4, то на сегодняшний день должна быть дыра в 6 млрд. Учитывая, как с нами, бывшими владельцами, судятся на протяжении последних 5-6 лет, я думаю, они бы не преминули воспользоваться этим случаем", - резюмировал Коломойский.

Напомним, 2 сентября Коломойскому вручили подозрение в мошенничестве и легализации имущества, добытого преступным путем, и арестовали на два месяца с правом внесения залога, а 15 сентября - новое подозрение по делу о завладении 5,8 млрд грн.