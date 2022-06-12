Россия "не заинтересована" в этом, говорят источники издания.

Украина не исключает обмена приговоренных в так называемой "ДНР" к смертной казни британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина на кума Путина Виктора Медведчука.

Об этом сообщает британский таблоид Sunday Express со ссылкой на неназванные источники в украинской столице.

"Вопрос этих людей обсуждался на этой неделе с министром иностранных дел Лиз Трасс. Мы сотрудничаем, хотим выразить благодарность Великобритании, и обязательно рассмотрим обмен на Медведчука", - добавил источник в правительства.

По информации издания, Украина была бы готова к такому обмену, но считает, что Россия "не заинтересована" в этом.

Источники, близкие к правительству в Киеве, подтвердили, что в отношении их обмена "ничего не обсуждалось".

Опрошенные изданием эксперты указали на еще один сценарий развития событий, который еще может спасти им жизнь, - формальную аннексию "ДНР" Россией. Речь идет о том, что Россия фактически запретила смертную казнь в 1996 году, а марионетки Кремля в "ДНР" накануне заявляли о необходимости согласования законодательства.

Эйден Аслин, Шон Пиннер и Сааудун Брахим: история взятых в плен в "ДНР" иностранцев

Как писал УНИАН, 9 июня российские государственные СМИ сообщили, что двое британских граждан, 28-летний Эйден Аслин и 48-летний Шон Пиннер, предстали перед судом на подконтрольной России территории в Донецке, где их признали виновными в наемничестве и совершении действий, направленных на захват власти и свержение так называемого конституционного строя непризнанной псевдореспублики "ДНР".

Согласно сообщениям, они были приговорены к казни вместе с гражданином Марокко Сааудуном Брахимом.

Россия заявляет, что эти граждане "в соответствии с международным гуманитарным правом" якобы "не имеют права на статус военнопленного". А спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что для спасения британцев Великобритания должна вести диалог с "ДНР".

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс осудила решение боевиков "ДНР" убить троих иностранных добровольцев, которые защищали от российских оккупантов Украину. Она указала, что иностранцы являются военнопленными.

В США также заявили, что обеспокоены вынесением смертного приговора трем иностранным гражданам в так называемой "ДНР" и призвали Россию соблюдать нормы гуманитарного права.

Ранее жена кума Путина, одного из лидеров "ОПЗЖ", обвиняемого в госизмене, Виктора Медведчука - Оксана Марченко выступила с предложением обменять ее мужа на попавших в плен к российским оккупантам гражданам Великобритании.

Член парламента Брэндон Льюис заявлял, что Соединенное Королевство не будет помогать Москве с перспективой обмена кума Путина Виктора Медведчука на двух британских военных ВСУ, взятых в плен Россией.

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