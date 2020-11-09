В Харьковском горсовете заявили, что местонахождение Геннадия Кернеса "общеизвестно".

Полиция Харькова открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве (с пометкой "без вести пропавший") по факту исчезновения мэра города Геннадия Кернеса.

Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

"Полицейские Харькова открыли уголовное производство по факту исчезновения городского головы", – сказано в сообщении.

В полиции рассказали, что с соответствующим заявлением к ним обратился руководитель одной из общественных организаций. "Он отметил, что с 61-летним мужчиной отсутствует связь и его местонахождение неизвестно", – сообщили в полиции.

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9 ноября полиция открыла дело по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) с пометкой "без вести пропавший" УК.

Сейчас информация проверяется, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, отметили в полиции.

Позже в полиции удалили сообщение с сайта и соцсетей.

В ответ на это пресс-секретарь Харьковского горсовета Юрий Сидоренко написал в Facebook, что местонахождение Кернеса "общеизвестно" - он госпитализирован в немецкую клинику "Шарите".

"Наверняка, у полиции есть дела посерьезнее. Например, найти тех, кто отрезал головы у судьи Трофимова и его сына. Или раскрытие дела журналиста Климентьева, которому уже 10 лет. Но нет. Мы ищем человека, чье местонахождение и причины местонахождения именно там общеизвестны", - написал Сидоренко.

По его словам, Кернеса ищут "по наводке" бывшего кандидата в депутаты Харьковского горсовета Анатолия Родзинского, который ранее распространил информацию о том, что Геннадий Кернес якобы перенес инсульт, в результате которого потерял способность говорить.

Местные выборы в Украине: новости Харькова

Очередные местные выборы в Украине состоялись 25 октября. Они проходили по пропорциональной системе с открытыми списками.

4 ноября Геннадия Кернеса официально объявили избранным городским головой Харькова по результатам выборов.

С 17 сентября этого года Кернес находится на лечении в немецкой клинике "Шарите". Немецкие врачи спасают его от тяжелой формы COVID-19 и его последствий.

На фоне таинственности, которой окружено состояние здоровья Кернеса, регулярно появляются слухи о его смерти.

Первый заместитель мэра Харькова Игорь Терехов сообщил, что Кернес должен вернуться к сессии вновь избранного горсовета, которую необходимо провести до 20 декабря.

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Автор: УНИАН