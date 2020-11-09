Полиция Харькова открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве (с пометкой "без вести пропавший") по факту исчезновения мэра города Геннадия Кернеса.
Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.
"Полицейские Харькова открыли уголовное производство по факту исчезновения городского головы", – сказано в сообщении.
В полиции рассказали, что с соответствующим заявлением к ним обратился руководитель одной из общественных организаций. "Он отметил, что с 61-летним мужчиной отсутствует связь и его местонахождение неизвестно", – сообщили в полиции.
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9 ноября полиция открыла дело по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) с пометкой "без вести пропавший" УК.
Сейчас информация проверяется, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, отметили в полиции.
Позже в полиции удалили сообщение с сайта и соцсетей.
В ответ на это пресс-секретарь Харьковского горсовета Юрий Сидоренко написал в Facebook, что местонахождение Кернеса "общеизвестно" - он госпитализирован в немецкую клинику "Шарите".
"Наверняка, у полиции есть дела посерьезнее. Например, найти тех, кто отрезал головы у судьи Трофимова и его сына. Или раскрытие дела журналиста Климентьева, которому уже 10 лет. Но нет. Мы ищем человека, чье местонахождение и причины местонахождения именно там общеизвестны", - написал Сидоренко.
По его словам, Кернеса ищут "по наводке" бывшего кандидата в депутаты Харьковского горсовета Анатолия Родзинского, который ранее распространил информацию о том, что Геннадий Кернес якобы перенес инсульт, в результате которого потерял способность говорить.
Местные выборы в Украине: новости Харькова
- Очередные местные выборы в Украине состоялись 25 октября. Они проходили по пропорциональной системе с открытыми списками.
- 4 ноября Геннадия Кернеса официально объявили избранным городским головой Харькова по результатам выборов.
- С 17 сентября этого года Кернес находится на лечении в немецкой клинике "Шарите". Немецкие врачи спасают его от тяжелой формы COVID-19 и его последствий.
- На фоне таинственности, которой окружено состояние здоровья Кернеса, регулярно появляются слухи о его смерти.
- Первый заместитель мэра Харькова Игорь Терехов сообщил, что Кернес должен вернуться к сессии вновь избранного горсовета, которую необходимо провести до 20 декабря.
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