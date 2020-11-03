Геннадий Кернес - один из самых известных в Украине городских мэров.

Геннадий Кернес - это известный украинский политик и харьковский глава с 2010 года.

Геннадий Кернес биография

Геннадий родился в Харькове в 1959 году. После окончания школы работал разнорабочим и слесарем. Получил юридическое образование в Академии им. Я. Мудрого и закончил Харьковский государственный экономический университет по специальности государственная служба.

В начале девяностых начал руководить собственным бизнесом: ему принадлежали СМИ «Вечерний Харьков», телеканалы «Тонис» и «Седьмой канал», туристический комплекс «Националь». Он построил собственное многопрофильное акционерное общество «НПК-ХОЛДИНГ», куда передавал приватизированные предприятия.

В 1998 Кернес впервые баллотировался в Харьковский городской совет. Он возглавил депутатскую группу «Новый Харьков – новые возможности», которую поддерживали многие харьковчане.

В 2002 году стал депутатом Харьковского городского совета при поддержке 90% избирателей. 31 октября 2010 года был выбран мэром Харькова. Во время своей деятельности занимался обновлением облика города, работой с обращением граждан, стратегического развития Харькова.

25 октября 2015 второй раз выиграл выборы с большим перевесом голосов. Будучи главой Харькова, не раз заявлял, что не позволит сносить советские памятники, но после их демонтажа неизвестными лицами никак не занимался поиском виновных.

28 апреля 2014 года на Геннадия было совершено покушение. Во время пробежки чиновника тяжело ранили из огнестрельного оружия. Его отправили самолетом в Израиль, где врачи спасли его жизнь. Виновных в покушении полиции найти не удалось. После покушения Кернес передвигается на инвалидной коляске.

Кернес женат за Оксаной Гайсинской, у него трое детей.

Глава Харькова провёл в тюрьме 2 года за групповое мошенничество. Также в суде его подозревали в похищениях и избиениях активистов Майдана и в организации схемы по присвоению харьковской земли.

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Автор: Екатерина Пулатова