Заседание комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки запланировано на 3 ноября.

Народный депутат от "Слуги народа" Алексей Устенко рассказал, что кандидата на пост министра обороны Алексея Резникова заслушает профильный комитет Верховной Рады.

Как он сообщил в эфире программы "Свобода слова на ICTV", 1 ноября на заседание фракции "СН" депутаты заслушали Резникова.

"И, насколько я понимаю, то и комитет по вопросам обороны и разведки будет его заслушивать", - отметил Устенко.

Он добавил, что фракция считает Резникова "профессионалом, который сможет навести порядок в тех вопросах, которые не смог решить действующий министр Андрей Таран".

Читайте такжеИзбран первый заместитель председателя фракции "Слуга народа""Потому что у нас были проблемы и с оборонным заказом, и с выплатами военным, и была не очень хорошая публичная коммуникация, которую вел министр...", - уточнил нардеп.

Как отметил нардеп от "Евросолидарности" Михаил Забродский, заседание комитета запланировано на 3 ноября.

"Но там будут, возможно, определенные изменения, связанные продолжительностью рабочего дня в Верховной Раде", - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября пресс-секретарь фракции "СН" Юлия Палийчук сообщила, что на заседании фракция поддержала кандидатуру Ирины Верещук на должность вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

По ее словам, в случае избрания Верещук на эту должность в парламент вместо нее придет 140-й номер списка партии "СН" Сергей Кострийчук.

Палийчук также сообщила, что фракция поддержала решение президента Украины относительно кандидатуры Алексея Резникова на должность министра обороны Украины. Она напомнила, что эту кандидатуру вносит президент Украины.

Она отметила, что также на заседании фракции обсудили кандидатуру Павла Рябикина, который на данный момент возглавляет Государственную таможенную службу, на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, а также кандидатуру Юлии Свириденко, которая сегодня занимает должность заместителя руководителя Офиса президента, на должность первого вице-премьер-министра, министра экономики Украины.

Палийчук также добавила, что на заседании фракции присутствовал премьер-министр Украины Денис Шмигаль и первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко.

Автор: Антонина Доломанжи