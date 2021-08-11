На Банковой назвали заявление Алексея Резникова "просто рассуждениями" по поводу того, как усилить безопасность в Украине и в регионе.

Заявление министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова, который высказался за размещение подразделений США в Украине, следует трактовать не как умысел, а как "гипотетический вариант" укрепления безопасности в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров на брифинге в Киеве.

"Я думаю, что это заявление господина Резникова следует трактовать не как намерение, а как гипотетическую возможность или как гипотетический вариант по укреплению безопасности в Украине. Это не то, что Украина всерьез рассчитывает в ближайшее время прибегнуть к приглашению американцев и размещению военных баз", - заявил он.

По словам представителя президента, вопрос размещения в Украине американских подразделений "зависит не только от слов, но и от консенсуса в украинском обществе, и от желания самого НАТО, и от готовности принять тот факт, что любые шаги в этом направлении сильно разозлит нашего северного соседа", - сказал Никифоров.

Он назвал заявление Резникова "просто рассуждениями" по поводу того, как усилить безопасность в Украине и в регионе.

"Относительно намерений президента - я комментировать не могу – если такой вопрос поднимется во время переговоров (с президентом США – УНИАН), мы сообщим постфактум", - добавил он.

Заявление Резникова о милитаризации Крыма

10 августа министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников во время встречи с руководителем Jamestown Foundation Гленом Ховардом в рамках рабочего визита в США выступил за развертывание сил ПВО и размещение американских подразделений в Украине в ответ на милитаризацию Черного моря Россией и подготовку к размещению на оккупированном ею Крымском полуострове ядерного оружия.

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает на плодотворную и содержательную встречу с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом во время визита в Вашингтон 30 августа.

Читайте такжеСША в ОБСЕ заявили о переброске Россией тяжелых вооружений в оккупированный Крым

Оккупация Крыма Россией

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум относительно его самоопределения. Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. С начала оккупации на полуострове более 100 украинцев стали "пленниками Кремля".

После оккупации Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря, а также завозит военную технику, в частности, системы противовоздушной обороны.

В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

Генассамблея ООН в декабре 2019 года приняла резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины.

Автор: Константин Гончаров