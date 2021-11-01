Речь идет об Ирине Верещук, Павле Рябикине, Юлии Свириденко, Алексее Резникове.

Фракция "Слуга народа" определилась относительно четырех кандидатур в состав правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге спикер фракции "СН" Юлия Палийчук сообщила, что предлагается кандидатура Ирины Верещук на должность вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Она отметила, что в случае избрания Верещук на эту должность в парламент вместо нее придет 140-й номер списка партии "СН" Сергей Кострийчук.

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Палийчук также сообщила, что фракция поддержала решение президента Украины относительно кандидатуры Алексея Резникова на должность министра обороны Украины. Она напомнила, что эту кандидатуру вносит президент Украины.

Она отметила, что также на заседании фракции обсуждалась кандидатура Павла Рябикина, который на данный момент возглавляет Государственную таможенную службу, на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, а также кандидатура Юлии Свириденко, которая сегодня занимает должность заместителя руководителя Офиса президента, на должность первого вице-премьер-министра, министра экономики Украины.

Палийчук также отметила, что на заседании фракции присутствовал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября на заседании фракции СН народный депутат Андрей Мотовиловец был избран первым заместителем главы фракции "Слуга народа".

Ранее председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что кадровые вопросы парламент должен рассмотреть в среду, 3 ноября.

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Автор: Надя Пришляк