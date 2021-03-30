В студии обсуждали экономическое развитие Донецкой и Луганской областей.

Депутат из "Слуги народа" Юрий Камельчук устроил перепалку с бывшим нардепом от "Оппозиционного блока" и фигурантом коррупционных скандалов Александром Долженковым в прямом эфире одного из телеканалов.

Читайте такжеЗа шаг до раскола: нардепы "Голоса" требуют перевыборов руководства партииВ студии обсуждали экономическое развитие Донецкой и Луганской областей, пострадавших от войны с Россией. Долженков, в частности, заявил, что своей инициативой привлечения инвесторов в регион власть создает "возможности для коррупции".

Камельчук его перебил, предложив самому Долженкову пригласить на Донбасс инвесторов "и на практике показать, как это будет происходить", потому что тот как бы "программирует на будущее негативную историю". На что экс-регионал ответил, что в таком случае "никогда бы не инвестировал".

Нардеп из "Слуги народа" подытожил: "Значит, вы не верите в Украину. Предлагаю вам выехать из нее. Я предлагаю всем, кто не верит в Украину, из нее выезжать".

Кто такой Долженков

Александр Долженков в 2012-м прошел в Раду по списку "Партии регионов". Голосовал за "диктаторские законы" 16 января, ставшие причиной эскалации протестного движения Евромайдана.

В 2014 году продлил мандат в партии "Оппозиционный блок". Председатель подкомитета по вопросам налогообложения налогом на прибыль предприятий, бухгалтерского учета и по вопросам ценообразования Комитета Рады по вопросам налоговой и таможенной политики.

Кнопкодав. Фигурант антикоррупционных расследований. Активисты из движения "Честно", в частности, установили по меньшей мере два нарушения Долженковым властных злоупотреблений. Имея собственную квартиру на Печерске, депутатом брал денежную помощь от государства на аренду апартаментов в Харьковском массиве - у своей помощницы.

Юрий Камельчук - фигурант многочисленных политических скандалов. 8 января парламентарий изложил в Facebook ряд положений теории заговора вокруг карантина и пандемии. Депутат утверждает, что вакцинация – опасная, вопреки научным исследованиям. В то же время карантин Камельчук назвал "частью теста реакции общества на навязывание".

В декабре "слуга народа" вообще утверждал, что коронавирус - выдуманная болезнь. Некоторые однопартийцы такие заявления коллеги осудили.

Кроме того, новое обсуждение в сети Камельчук вызвал, когда заявил, что "иностранцы через проституток отбирают всю энергию у украинцев".

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Автор: Яна Ставская