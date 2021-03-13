Вход выставочного центра усилили охраной из-за приезда Зеленского.

Депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук, известный своими скандальными заявлениями о вакцинации, устроил на входе в КВЦ "Парковый" в Киеве истерику.

Видео инцидента опубликовано в Telegram Радио Свобода.

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Камельчук хотел попасть внутрь помещения на партийный съезд, однако его остановили. Отмечается, что "слуга" не прошел регистрацию. Охранникам он показал депутатское удостоверение, однако те требовали пропуск.

"Вы нападали на меня! Вы становились мне посреди дороги, обошли и не пускали меня сюда. Вы препятствуете депутатской деятельности. У меня есть удостоверение. Вы о статусе народного депутата знаете?! Вы кто вообще?!", – заявил парламентарий.

На что мужчина ответил, что просто гуляет, и предупредил Камельчука, что тот не пройдет без регистрации. Позже он добавил, что является гражданином Украины.

"Вы знаете, что когда кто-то ему (депутату – УНИАН) препятствует, ему грозит до 10 лет лишения свободы?!", – продолжил Камельчук.

Съезд "Слуги народа"

Депутаты провластной фракции собрались в 11:00 в КВЦ "Парковый". В связи с приездом президента территорию выставочного центра усилили полицией и сотрудниками управления государственной охраны, а народных избранников заставили проходить по пропускам через металлоискатель.

Ранее заместитель главы "Слуги народа" Евгения Кравчук пояснила, что среди вопросов в повестке дня участники съезда рассмотрят новый партийный устав, расширят цели политической силы, ее методы на все уровни государственного управления.

Президент Владимир Зеленский уже выступил с отдельной речью, заявив о новом периоде деятельности партии.

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Автор: УНИАН