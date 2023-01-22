Самолеты F-16 вряд ли смогут сбивать ракеты, которые летят по баллистической траектории.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что в случае передачи Украине американских истребителей F-16, эти самолеты могли бы закрыть часть украинского неба от ракетных атак РФ.

В эфире телеканала "Киев" Игнат подчеркнул, что F-16 вряд ли смогут сбивать ракеты, которые летят по баллистической траектории. При этом, по его словам, крылатые ракеты "могли бы быть хорошими целями для таких самолетов". Кроме того, американские истребители способны закрыть часть воздушного пространства Украины.

"Это так и есть во всех странах мира, что большинство страны перекрывается именно авиационными подразделениями. Есть самолеты, которые стоят на боевом дежурстве, и если появляется угроза, они поднимаются в небо и вылетают перехватывать ракеты", – объяснил спикер Воздушных сил.

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Игнат отметил, что средства ПВО защищают более локальные объекты, такие как военные аэродромы, критическая инфраструктура, правительственные здания.

"Поэтому самолеты там – более основная часть ПВО, чем зенитные комплексы", – добавил Игнат.

Возможность передачи Украине F-16: что известно

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстр заявил, что в его стране готовы рассмотреть передачу Украине истребителей F-16. Однако для этого Киев должен направить запрос на передачу упомянутой техники.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский призвал участников встречи в формате "Рамштайн" не терять времени и предоставить Украине самолеты F-16 и дальнобойные ракеты.

На предложение Нидерландов также отреагировали в США. Посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер сказал, что ожидает широкую поддержку в США возможного решения Нидерландов передать Украине истребители F-16.

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