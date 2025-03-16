Им все равно нужна 'демилитаризация': в ОП оценили результаты мирных переговоров с РФ

Путин во время встречи с Уиткоффом, Путин мог в очередной раз рассказывать о том, как он "всех победил" в Украине.

Украина имеет "очень хорошую, синхронизированную" позицию в вопросах мирных переговоров с Соединенными штатами. Об этом в эфире "Freedom" рассказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Да, дискуссии (с США, - УНИАН) будут сложные. Ведь в большей степени это касается нашего будущего. И всегда, когда другие страны выступают в роли посредника, им многие процессы кажутся проще. А мы понимаем, что просто не получится. Ведь это война фундаментальная, ценностная. Это не война за какие-то небольшие территории", - сказал Подоляк.

Он отметил, что пока не располагает информацией о результатах встречи Путина со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом. Однако он предположил, что российских диктатор мог в очередной раз нести свою чушь о том, что "Россия окончательно побеждает Украину".

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"В чем я не сомневаюсь, что этот человек, живя в своем параллельном мире, рассказывает, что он всех уже победил, окружил. Что все должны сдаться, сложить оружие. Он это прямо говорит. То есть человек оказывается абсолютно неадекватным с точки зрения ведения боевых действий. Три года воюет и всех побеждает уже в сотый раз. Я думаю, что эти аргументы были", - добавил Подоляк.

Советник руководителя ОП также рассказал, какие условия может ставить Кремль перед Соединенными штатами для организации 30-дневного перемирия.

"Он говорит, что Украина должна. Мы не можем ничего ей сделать милитарным путем. Поэтому давайте вы прекратите поставлять ей оружие и заставите это делать всех. Чтобы Европа ничего не поставляла. Вы заставите Украину отказаться от инвестиций в свои милитарные производства. Вы заставите Украину отказаться от содержания своей армии. За 30 дней вы ее должны сделать безоружной, чтобы мы потом могли сказать, что мы не договорились ни о чем. Им все равно нужна демилитаризация. Поэтому мы пойдем их дальше дорезать, тем более, что они сейчас ослабли", - сказал Подоляк.

Мирные переговоры: важные новости

Накануне Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф встретился с Путиным. После этого Трамп заявил, что имеет "осторожный оптимизм" в вопросе мирных переговоров.

Представитель Кремля Песков впоследствии заявил, что Путин передал через Уиткоффа дополнительные сигналы Трампу. Он также отметил, что "осторожный оптимизм" США по урегулированию войны в Украине оправдан.

Между тем помощник Путина Юрий Ушаков накануне сообщил, что США и Россия готовят личную встречу двух президентов. Он отметил, что она состоится "как только появится необходимость для этого".

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