Пока контакты между странами идут на других уровнях.

Россия и США ведут подготовку к будущей встрече президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, сообщил помощник Путина Юрий Ушаков.

"Эта тема обсуждается с американцами. Мы готовимся к встрече и она будет организована, как только появится необходимость для этого", - сказал он.

Он также сообщил, что контакты между двумя странами поддерживаются, но пока не на уровне глав государств.

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Ушаков также отметил, что телефонный разговор и встречу двух Путина и Трампа "можно организовать достаточно быстро, когда в этом возникнет необходимость".

Однако пока никаких конкретных сроков Ушаков не назвал.

Контакты между США и Россией

13-14 марта спецпосланник США Стив Уиткофф посетил Москву для переговоров с Путиным. По результатам встречи в США заявили об "осторожном оптимизме".

Кроме того, госсекретарь США Марко Рубио провел разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Они обсудили "дальнейшие шаги по итогам недавних встреч в Саудовской Аравии и договорились продолжить работу по восстановлению связи между Соединенными Штатами и Россией".

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