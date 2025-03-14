Песков заявил, что "осторожный оптимизм" США относительно урегулирования войны в Украине оправдан.

Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал встречу российского лидера Владимира Путина со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом.

В частности, он зявил, что Уиткофф предоставил России "дополнительную информацию, и также через него Путин передал "дополнительные сигналы" для Трампа. Он также заявил, что "осторожный оптимизм" США относительно урегулирования войны в Украине оправдан.

Комментируя будущий разговор Путина и Трампа, Песков отметил, что точное время разговора пока не согласовано.

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"После того как господин Уиткофф уже всю информацию доведет до своего главы государства, уже затем будем определяться со сроками проведения разговора. Понимание, что такой разговор нужен, есть с двух сторон", — сказал Песков.

Песков также опроверг публикацию NBC News о том, что спецпосланника США по Украине Кита Келлога отстранили от переговоров из-за требования Москвы.

Переговоры России и США

Также сообщалось, что советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц провел телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Шойгу о прекращении огня в Украине. Также

Также спецпосланник США Стив Уиткофф посетил Москву для переговоров с Путиным

Уолц расказал, что администрация Трампа имеет "осторожный оптимизм" после последней встречи с украинскими представителями в Джидде (Саудовская Аравия) и заявления Путина об условиях завершения боевых действий. Он добавил, что Трамп примет дальнейшие решения после того, как Уиткофф расскажет ему о результатах переговоров в России.

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