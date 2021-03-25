По словам Терехова, на старте всеукраинской вакцинации от COVID-19 город получил 6800 доз вакцины.

В Харькове более 3 тысяч горожан уже привились первой дозой вакцины от коронавируса.

Об этом 25 марта заявил и.о. городского головы Харькова Игорь Терехов, сообщает «RedPost».

По его словам, на сегодняшний день динамика вакцинирования позитивная.

«Вначале люди не хотели прививаться. После этого мы провели разъяснительную работу, и сейчас видим, что люди начали вакцинироваться и очень активно. На сегодняшний день мы заканчиваем вакцинацию 3400 человек. В ближайшее время получим новую партию. Насчет вакцинации город в полной боевой готовности», - подчеркнул он.

По словам Терехова, на старте всеукраинской вакцинации от COVID-19 город получил 6800 доз вакцины, рассчитанных на вакцинацию 3400 человек.

Сейчас в городе работают 34 пункта вакцинации от коронавируса и 17 бригад, которые прошли специальное обучение. Когда Украина придет к массовой вакцинации, количество этих пунктов будет увеличено.

Вакцинация от covid-19 в Харькове стартовала 25 февраля. В первую очередь были привиты медицинские сотрудники, работающие с коронавирусными больными в стационарах. Сейчас сделать прививку могут общественные деятели, сотрудники коммунальных предприятий и при наличии остатков дозы - все желающие.

Ранее Игорь Терехов заявил, что оснований для закрытия метрополитена также нет. «То ограничение метрополитена, которое было сделано в свое время (весной 2020 года. – ред.), я считаю, это было сделано неправильно. Такого нельзя делать. В любом мегаполисе мира метрополитен закрывается последним, а ни в коем случае не первым».

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Автор: Иван Бойко