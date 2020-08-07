Коломойский отреагировал на обвинения Минюста США

Бизнесмен заявил, что все инвестиции в Соединенных Штатах Америки были сделаны из собственных средств.

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский отрицает обвинения Министерства юстиции Соединенных Штатов Америки в отмывании денег ПриватБанка.

Об этом он заявил в эксклюзивном комментарии LB.ua .

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"Все инвестиции в Соединенных Штатах Америки были сделаны из собственных средств, полученных в 2007-2008 годах по соглашению с компанией "Евраз", и с доходов других бизнесов, которые хранились в ПриватБанке", - заявил Коломойский.

Все остальные обвинения Минюста США он категорически отверг.

Напомним, 6 августа США обвинили Коломойского в хищении миллиардов долларов из ПриватБанка и использовании огромного количества компаний для отмывания этих денег в Соединенных Штатах и во всем мире. Министерство юстиции США требует конфисковать два объекта коммерческой недвижимости, которые бизнесмен приобрел на якобы на украденные у ПриватБанка средства.

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